Червенков – о сумасшедшей ничьей с Арсеналом-Киев: Остается только проявлять характер

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков прокомментировал фантастическую ничью в матче 28 тура УПЛ против Арсенала-Киев (3:3).

"Мы начали очень хорошо – забили ранний гол. Плохо, что в конце тайма получили удаление, которое очень серьезно повлияло на ход второго тайма. После перерыва мы были вынуждены играть строго от обороны, потеряли контроль в середине поля, но действовали компактно в защите. Потом случилась нелепая ошибка, и наш соперник забил с пенальти.

Арсенал-Киев – Черноморец –​​​​​​​ 3:3 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

В середине второго тайма сделали замены, которыми хотели усилить наше нападение. Мы хотели выиграть этот матч, но, к сожалению, сделали еще две ошибки и проигрывали по ходу встречи. Хорошо, что в конце матча сравняли счет. Считаю, что было бы незаслуженно проиграть этот поединок.

Ребята показали характер, показали, что не хотят проигрывать и бились до конца. Нашей команде надо играть более ответственно, поскольку нам никто зачетных баллов просто так не дарит.

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Черноморец не имеет больших финансовых возможностей, поэтому нам остается лишь одно – показывать характер и биться до конца. Для меня самое главное — когда футболисты выкладываются на 100 процентов", – цитирует Червенкова официальный сайт Черноморца.