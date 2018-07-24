Червенков – о победе над Олимпиком: Мы показали, что никого не боимся

Наставник Черноморца Ангел Червенков поделился эмоциями от победы своих подопечных над Олимпиком в матче 1 тура УПЛ 2018/19.

"Была очень тяжелая игра. Мы знали, что Олимпик – это опытный соперник, в составе которого есть очень хорошие футболисты, техничные, быстрые.

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Мы очень хорошо подготовились. Знали, что они играют длинными передачами, оказывают давление на чужой половине. Они также хорошо обороняются, внутри есть хороший баланс, хороший контроль мяча. Нам пришлось немного изменить тактику. Мы играли не в тот футбол, который я хотел бы видеть.

Хорошо, что ребята старались. С начала до конца была самоотдача на поле. Хорошо, если продолжим в таком стиле. Самое главное: мы показали, что никого не боимся, и будем работать на поле", – цитирует Червенкова официальный сайт Черноморца.

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