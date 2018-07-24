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Червенков – о победе над Олимпиком: Мы показали, что никого не боимся

00:15 13 Читати українською
Червенков – о победе над Олимпиком: Мы показали, что никого не боимся
Ангел Червенков / фото из соцсетей

Наставник Черноморца Ангел Червенков поделился эмоциями от победы своих подопечных над Олимпиком в матче 1 тура УПЛ 2018/19.

"Была очень тяжелая игра. Мы знали, что Олимпик – это опытный соперник, в составе которого есть очень хорошие футболисты, техничные, быстрые.

Черноморец – Олимпик – 2:1 – видео голов и обзор матча

Мы очень хорошо подготовились. Знали, что они играют длинными передачами, оказывают давление на чужой половине. Они также хорошо обороняются, внутри есть хороший баланс, хороший контроль мяча. Нам пришлось немного изменить тактику. Мы играли не в тот футбол, который я хотел бы видеть.

Хорошо, что ребята старались. С начала до конца была самоотдача на поле. Хорошо, если продолжим в таком стиле. Самое главное: мы показали, что никого не боимся, и будем работать на поле", – цитирует Червенкова официальный сайт Черноморца.

Черноморец минимально победил Олимпик

Украина1 тур

Черноморец - Олимпик: Понедельник 23 июля 2018

Черноморец
Матч окончен
2 : 1
Олимпик
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Ангел Червенков Ангел Червенков Черноморец - Олимпик Черноморец Черноморец
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