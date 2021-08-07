"Чертово безумие", – Пике предсказывает радикальные изменения в Барселоне после ухода Месси из клуба
Защитник Барселоны Жерар Пике опубликовал прощальное письмо Лионелю Месси.
"Ничто больше не будет как раньше. Ни Камп Ноу, ни город Барселона, ни мы сами. После более чем двадцати лет в клубе вы перестанете носить футболки Барсы. Реальность иногда бывает очень суровой.
Месси завершает переговоры с ПСЖ
Мы познакомились в 2000 году, нам было по 13 лет, и впереди нас ждала целая карьера. Какая карьера! Если бы я фантазировал в том возрасте, какой может выйти моя карьера, было бы невозможно придумать ее лучше, чем она вышла в реальности. Проклятое безумие!
В моем первом сезоне после возвращения в Барселону мы выиграли требл, и ты стал лучшим игроком всех времен. От Росарио до небес Рима. Вот где началась история легенды. И как же хорошо мы провели время!
Теперь ты идешь, но я знаю, что однажды ты вернешься. Есть еще незаконченные дела. Развлекайся, наслаждайся, куда бы ты ни пошел, и продолжай побеждать, ведь только ты знаешь, как это сделать. Мы будем скучать по тебе здесь. Я люблю тебя, Лео", – написал Пике в Instagram.
Напомним, из-за финансовых ограничений Ла Лиги Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем Месси, который покинул каталонский клуб после 17 лет проведенных в структуре "блаугранас".
Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує