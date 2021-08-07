"Ничто больше не будет как раньше. Ни Камп Ноу, ни город Барселона, ни мы сами. После более чем двадцати лет в клубе вы перестанете носить футболки Барсы. Реальность иногда бывает очень суровой.

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Мы познакомились в 2000 году, нам было по 13 лет, и впереди нас ждала целая карьера. Какая карьера! Если бы я фантазировал в том возрасте, какой может выйти моя карьера, было бы невозможно придумать ее лучше, чем она вышла в реальности. Проклятое безумие!

В моем первом сезоне после возвращения в Барселону мы выиграли требл, и ты стал лучшим игроком всех времен. От Росарио до небес Рима. Вот где началась история легенды. И как же хорошо мы провели время!

Теперь ты идешь, но я знаю, что однажды ты вернешься. Есть еще незаконченные дела. Развлекайся, наслаждайся, куда бы ты ни пошел, и продолжай побеждать, ведь только ты знаешь, как это сделать. Мы будем скучать по тебе здесь. Я люблю тебя, Лео", – написал Пике в Instagram.

Напомним, из-за финансовых ограничений Ла Лиги Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем Месси, который покинул каталонский клуб после 17 лет проведенных в структуре "блаугранас".

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