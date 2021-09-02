Бомбардир "викингов" успел забить гол и нанести сопернику незначительной травмы пальца.

Испорченный дебют ван Гала и очередной гол Холанда в видеообзоре матча Норвегия – Нидерланды – 1:1

"Да, я действительно задел его палец, хотя не знаю, как это случилось. Он просто подошел ко мне и сказал:" Черт возьми, ты сломал мне палец!". Вирджил – сильный игрок, никаких сомнений. Не знаю, как я задел его палец, но так уж случилось", – цитирует Холанда Mirror.

Добавим, что ван Дейк действительно завершал поединок с повязкой на пальцах, однако врач сборной Нидерландов опроверг информацию о переломе.

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