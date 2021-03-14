Капитан "сливочных" хотел закрывать подачу с углового, но соперник зажал его руку и не дал выпрыгнуть высоко. Рамос сразу налетел на арбитра Хорхе Фигероа Васкеса с требованием назначать пенальти – рефери остался неумолим.

Драматичная концовка с дублем Бензема в видеообзоре матча Реал – Эльче – 2:1

"Разве это не пенальти, черт побери!? Иди смотреть VAR, я не трогал его. Это очевидный пенальти. Он чудом не сломал мне руку! Пожалуйста, иди пересмотри момент. Готов заложить свой дом, там был пенальти. Это точно наказание. Я остаюсь здесь, потому что собираюсь брать мяч и бить с "точки". Вот увидишь", – цитирует истерику Рамоса Marca.

Добавим, что Реал едва не потерял очки в матче с Эльче, однако Карим Бензема спас победу дублем под занавес встречи.

Реал оформил эффектный камбэк против Эльче и поднялся на вторую строчку Ла Лиги – Бензема дублем спас "сливочных"

Ha pitado falta de Sergio Ramos jajajajajaja esto es de coñapic.twitter.com/dK7hI6fkmb — Manucho (@_paachoo_) March 13, 2021