В итальянской Серии В произошли сразу четыре смены тренеров всего за один день.

Беневенто после поражений от Кальяри и Брешии объявил об отставке Фабио Казерты. На вакантное место могут назначить Фабио Каннаваро, с которым уже ведутся переговоры, сообщает Football Italia .

Анри и Фабрегас воссоединились в одиозном клубе Серии В – экс-форвард Милана стал очередным новичком

Об уходе Роландо Марана сообщила Пиза, которая в прошлом сезоне была близка к повышению в классе, но после 6 туров кампании 2022/23 имеет только 2 пункта. Клуб уже назначил на должность Луку Д'Анджело, с которым у него не был расторгнутый контракт.

Перуджа объявила об отставке Фабрицио Кастори. Коуча уволили из-за неудовлетворительных результатов – только одна ничья и победа в 7 матчах. Пресса рапортует, что новым наставником станет Сильвио Бальдини.

Комо тоже остался без главного тренера, но Джакомо Гаттузо сам ушел в отставку из-за проблем со здоровьем. Сообщается, что коллектив уже принял решение назначить Морено Лонго.