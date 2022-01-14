Американский полузащитник Хорхе Эрнандес близок к переходу в одесский Черноморец.

Хорхе Эрнандес присоединится к Черноморцу на правах свободного агента, утверждает журналист Игорь Бурбас в твиттере.

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Полузащитник с мексиканскими корнями станет первым американцем в чемпионате Украины. Интересно, что в 2017 году Эрнандеса признали лучшим игроком года Западной конференции. Основная позиция Хорхе – центральный атакующий полузащитник, но также может сыграть и центрального хавбека.

Добавим, что Черноморец уже оформил 7 трансферов этой зимой – к одесситам присоединились Паст, Юсов, Бергквист, Бобко, Мартинович, Ванкас, Сухоцкий.

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