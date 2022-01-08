Бывший нападающий Десны Филипп Будкивский имеет два варианта продолжения карьеры – оба из Украинской Премьер-лиги.

Будковский попал в сферу интересов Черноморца и еще одного неназванного клуба УПЛ, информирует Footboom.

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Нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из Десны, поэтому может бесплатно присоединиться к новому клубу.

Напомним, Десна объявила о разрыве контракта с Филиппом. В общей сложности он провел 52 матча за черниговцев, в которых забил 11 голов и отдал 5 ассистов. Будковский является воспитанником Шахтера и успел поиграть за Ильичевец, Севастополь, Заря, Анжи, бельгийский Кортрейк и французский Сошо.

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