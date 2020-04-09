Черноморец вылетел из Высшей лиги из-за холеры, – откровенное признание экс-тренера "моряков"

Известный украинский тренер Семен Альтман вспомнил о вспышке опасного заболевания в период его выступлений за одесскую команду.

"Главный тренер Черноморца Сергей Шапошников и другие руководители собрали команду и объявили, что в Одессе найдена холера, играть мы в ближайшее время не будем, более того – из города нельзя выезжать и в него въезжать. Я особо не волновался, поскольку в то время был полностью сосредоточен на футболе. Официальных объявлений никто не делал, в прессе ничего не сообщалось.

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Продолжили тренироваться, но теперь уже почти без мотивации. Перспектива не просматривалась. Так прошло около двух недель. После этого объявили, что мы должны пройти двухнедельную обсервацию, после чего выехать в Киев, где Черноморец будет проводить домашние встречи. Обсервация – это жесткий коллективный карантин. Без возможности общаться даже с близкими родственниками – и вообще всеми, кто по периметру. Все, кто эту обсервацию проходит, должны находиться на закрытой территории, постоянно проходить медицинские обследования, питаться исключительно тем, что нам готовят. Обсервацию нам организовали на домашней арене клуба. Покидать территорию запрещалось, а жен с детьми и других родственников мы могли видеть только через забор.

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У нас постоянно брали анализы – кровь, мочу, кал. Особенно последнее, поскольку холера в первую очередь бьет по желудочно-кишечному тракту и диагностировать ее быстро можно именно по такому тесту. Никакой изоляции отдельно у футболистов не было – жили в номерах по несколько человек. И занятия шли в обычном режиме. Так прошло еще две недели. После этого сели в автобус – поскольку самолеты из Одессы не летали – и поехали в Киев.

Там нас поселили на старой базе Динамо в Нивках – сами киевляне незадолго до этого переехали в Конча-Заспу. Мы там жили, играли, и из столицы Украины летали на выезды. Провели так четыре встречи (три псевдодомашних и одну выездную с Шахтером). Всей правды о событиях мы тогда знать не могли, но во многом из-за этого Черноморец и вылетел из Высшей лиги. После холеры все пошло наперекосяк", – рассказал Альтман в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Напомним, в 1970 году сразу в нескольких областях Советского Союза обнаружили холерную палочку, а один из городов, представленных в Высшей лиге чемпионата СССР по футболу, Одессу – на 49 дней армия наглухо заблокировала от остальной страны.

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