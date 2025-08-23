В субботу, 23 августа, в 1/32 финала кубкового турнира состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/32 финала 1/32 финала

Iron (Запорожье) – Полтава (Полтава) – 1:5

Голы: Надричный, 62 – Марусич, 31, Онищенко, 76, 88, Пидлепич, 81, Плахтырь, 83

Олимпия Савинцы (Полтавская обл.) – Ольховцы (Закарпатская обл.) – 1:1 (по пенальти – 3:1)

Голы: Абрамов, 58 (аг.) – Шостак, 28

Удаления: Руденко, 45 (Олимпия, вторая желтая карточка)

Черноморец (Одесса) – Заря (Луганск) – 2:1

Голы: Лопыренок, 11, Хобленко, 77 – Будковский, 50

Фазенда (Черновцы) – МФК Металлург (Запорожье) – 0:1

Гол: Иродовский, 76

Агротех (Кировоградская обл.) – Эпицентр (Каменец-Подольский) – 1:1 (по пенальти – 7:6)

Голы: Чичиков, 65 – Миронюк, 83

Денгофф (Киевская обл.) – Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск) – 2:2 (по пенальти – 11:10)

Голы: Миколаюк, 13, Гуренко, 90+4 – Цюцюра, 73, Барчук, 79

Коростень / Агро-Нива (Житомирская обл.) – Верес (Ровно) – 0:4

Голы: Харатин, 40 (п.), Ципот, 79, Ндукве, 81, Помба, 86

Авангард (Харьковская обл.) – Буковина (Черновцы) – 0:3

Голы: Бойчук, 16, 58, Морговский, 78

Пробой (Ивано-Франковская обл.) – ЛНЗ (Черкассы) – 0:1

Гол: Дайко, 54

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) – Тростянец (Сумская обл.) – 0:0 (по пенальти – 4:3)

Кубок Украины: вылет Колоса в серии пенальти от команды Второй лиги, поражение Ворсклы, Металлист и Ингулец идут дальше

Полтава легко прошла в следующий раунд Кубка Украины, разгромив запорожский Iron. Новичок УПЛ вышел вперед в середине первого тайма, однако после перерыва аматоры смогли восстановить статус-кво. Вскоре Онищенко снова вывел полтавчан вперед, а в последние 10 минут "горожане" отгрузили в ворота соперника еще три сухих гола (дубль оформил вышеупомянутый хавбек, который четыре года играл в молодежных командах Италии – Перуджи, Трапани, Казале и Орвиетани).

Олимпия в серии пенальти прошла Ольховцы. Представитель Второй лиги забил в середине первого тайма, а за мгновение до перерыва получил численное преимущество – за второй "горчичник" удалили полузащитника полтавчан Андрея Руденко. Несмотря на это после перерыва Абрамов срезал мяч в собственные ворота и счет стал равным.

Команды дотянули до серии послематчевых пенальти (согласно регламенту турнира овертаймы не были предусмотрены). В лотерее больше повезло любителям – среди прочих свои голы за закарпатцев не реализовал и легендарный экс-защитник Динамо, Черноморца, Руха и ряда других команд Дмитрий Немчанинов. Как следствие, Олимпия выходит в 1/16 финала.

Черноморец неожиданно выбил Зарю. Лопыренок вывел "моряков" вперед уже на старте встречи и на перерыв одесситы ушли побеждая. После отдыха Будковский выровнял положение команд, однако в середине второго тайма Хобленко во второй раз увеличил преимущество представителя Первой лиги. Подопечные Виктора Скрипника отчаянно пытались перевести игру в серию пенальти, однако фортуна в этот день была на стороне Кучера и компании.

МФК Металлург прошел черновицкую Фазенду. Судьбу матча решил единственный гол, забитый запорожцами в середине второго тайма. Таким образом дальше идет представитель Первой лиги.

Эпицентр сенсационно вылетел от аматоров из Агротеха. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва кировоградцы вышли вперед. В конце матча представитель УПЛ сумел забить и перевел игру в серию пенальти, где больше повезло Агротеху.

Судьба еще одного поединка тоже решалась в послематчевой лотерее. Киевский Денгофф и франковское Прикарпатье не выявили сильнейшего в основное время, забив друг другу по два гола. Что интересно, аматоры смогли спасти игру на четвертой добавленной минуте. Для выявления сильнейшего оба коллектива выполнили по 12 ударов с отметки, где больше повезло Денгоффу.

Верес легко прошел Коростень / Агро-Ниву. Харатин за 5 минут до завершения первого тайма с пенальти открыл счет в матче. В конце встречи с разрывом в две минуты Ципот и Ндукве сняли вопрос о победителе противостояния, а финальную точку поставил новичок ровенчан Помба, забив свой дебютный гол.

Без особых проблем пробилась в следующий этап соревнований и черновицкая Буковина. Представитель Первой лиги отгрузил в ворота Авангарда из Харьковской области три сухих мяча (дубль оформил Бойчук), выкинув аматоров из дальнейшего розыгрыша Кубка Украины.

ЛНЗ прошел франковский Пробой. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый в начале второго тайма. После навеса со штрафного от Авагимяна с левого фланга Дайко выпрыгнул выше остальных и головой направил сферу в дальний угол.

В дуэли представителей Второй лиги Горняк-Спорт прошел Тростянец. Основное время завершилось без голов, а в серии пенальти точнее была команда из Горишних Плавней.

