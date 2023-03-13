"Конечно, Черноморец прекращает действие контракта с Parimatch. Если компания не имеет права работать в Украине, то мы не будем сотрудничать с ней. Контракт прекращен в тот же момент, когда против компании ввели санкции и она стала в Украине нелегальной.

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На какой срок у нас с ними было подписано соглашение – это коммерческий вопрос, я не могу на него ответить. Продолжим ли мы сотрудничать с Parimatch, если санкции снимут? Будем обсуждать. Мы же не знаем, какие санкции будут сняты, а какие останутся", – рассказал Генинсон в комментарии Fanday.

Напомним, решением СНБО была запрещена деятельность букмекерской компании Parimatch на территории Украины. Интересно, что они были спонсором Шахтера, СК Днепр-1, Черноморца и Львова.

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