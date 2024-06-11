Артур Рудько уже этим летом может переехать в Южную Пальмиру.

Голкипер Шахтера Артур Рудько близок к переходу в Черноморец, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, сейчас стороны находятся на завершающей стадии переговоров. Отмечается, что после появления в лагере "горняков" Кирилла Фесюна 32-летнему Рудько будет сложнее получить игровую практику в Шахтере.

Напомним, Рудько – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру. На контракте в киевском клубе находился с 2009 по 2019 годы (за главную команду провел лишь 20 матчей). Выступал в аренде за Говерлу. После трех сезонов в кипрском Пафосе присоединился к Металлисту, откуда отправлялся в польский Лех.

В Шахтере – с сентября 2023 года. В прошлом сезоне провел за "горняков" лишь 1 матч, в котором отстоял "на ноль". Transfermarkt оценивает вратаря в 200 тысяч евро.

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