Первая лига, 1-й тур 1-й тур

Черноморец – Нива Тернополь – 2:1

Голы: Скляр, 51, И. Когут, 77 – Галатей, 90+2

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Уже на 4-й минуте "моряки" создали опасный момент. Романюк пробил с лету после подачи с углового – с выстрелом защитника справился вратарь, переведя мяч на угловой. Позже хороший момент создал Скиба, но мяч после его удара головой пролетел чуть выше перекладины. Был момент и у Нивы – одесситы сделали сразу несколько неточных передач на своей половине поля, Давыдов решился на удар, который в красивом прыжке парировал Аниагбосо.

Несмотря на то, что Черноморец был явным фаворитом поединка, тернопольская Нива не отсиживалась в обороне и играла в открытый футбол. Однако разница в классе игроков чувствовалась, особенно заметным был Ракицкий, который неоднократно нагружал штрафную площадку Нивы своими передачами.

На 52-й минуте Черноморец открыл счет в матче. Одесситы долго разыгрывали мяч, после чего Романюк совершил прострел в сторону штрафной, который в подкате замкнул Скляр. Уже через несколько минут хозяева могли забивать во второй раз. Быструю атаку Черноморца завершал Николай Когут, однако его удар парировал голкипер Нивы Ольховой.

После забитого гола игра несколько успокоилась, однако Черноморец смог забить во второй раз. Иван Когут получил мяч прошелся с мячом мимо двух игроков и пробил в ближний угол ворот Нивы. В конце игры тернополяне неожиданно отквитали один мяч. Сначала Кицун классно пробил издали в перекладину, а во второй фазе атаки Галатей замкнул прострел от партнера. Однако Черноморец удержал победу.