Черноморец усилился воспитанником Динамо, который выступал за Шахтер

Команда из Южной Пальмиры, несмотря на финансовые трудности, продолжает подписывать новых игроков.

Сразу два футболиста с опытом выступлений в Премьер-лиге усилили Черноморец, сообщает официальный сайт одесского клуба.

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Первым новобранцем команды Сергея Ковальца стал Олег Остапенко. 23-летний защитник уже имеет опыт выступлений за "моряков" – он защищал цвета одесситов в сезоне 2018/19.

Еще один новичок Черноморца – Андрей Стрижак. 20-летний полузащитник – воспитанник Динамо. В сезоне 2017/18 находился в составе донецкого Шахтера. Последней его командой была полтавская Ворскла.

Напомним, Черноморец после 22-х туров занимает в турнирной таблице Первой лиги десятую строчку, набрав 29 очков. Уже сегодня, 11 июля, команда Ковальца будет принимать на своем поле львовский Рух. Начало матча в 19:30.

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