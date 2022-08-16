Украинский полузащитник Иван Литвиненко будет выступать за Черноморец, сообщает пресс-служба "моряков".

Экс-защитник Шахтера с опытом выступлений в еврокубках продолжит карьеру в Металлист 1925

21-летний хавбек в статусе свободного агента подписал с одесситами двухлетний контракт.

Напомним, Литвиненко – воспитаник СК Днепр-1, за главную команду которого дебютировал в ноябре 2018 года. В сентябре 2020-го перебрался в Рух. С июля по декабрь 2021-го выступал за перволиговый ВПК-Агро на правах аренды. Transfermarkt оценивает игрока в 75 тысяч евро.

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