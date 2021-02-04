Черноморец арендовал Вадима Мащенко, Артура Ващишна, Данила Сухоручко и Романа Бодню. Об этом сообщил наставник одесского клуба Сергей Ковалец в интервью Footboom.

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"Это молодые, перспективные ребята, которые, надеемся, усилят нашу команду. Мы созвонились с тренером Динамо U-21 Юрием Морозом, который дал положительную характеристику футболистам. Теперь все зависит от них, как быстро они смогут адаптироваться к стилю игры Черноморца и взрослому футболу", – поделился специалист.

К слову, Черноморец ушел на зимний перерыв на третьем месте в Первой лиге с 28 очками в активе.

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