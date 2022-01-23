Украинские клубы продолжают подготовку к продлению сезона. Сегодня свои контрольные поединки провели Черноморец, Заря и Александрия. Читайте отчет о поединках на Футбол 24.

Контрольные матчи

Черноморец – Дрита – 1:1

Голы: Ванат, 82, (пен.) – ?, 31

Заря – Актобе – 2:2

Голы: Гладкий, 4, Овусу, 52 – Балашов, 14, 18

Александрия – Заглембе – 1:2

Голы: Кожушко, 45 – Подлински, 14, Пиенко, 22

Черноморец спас ничью в конце матча с Дритой из Косово. Гости открыли счет на 31 минуте, и одесситы не могли отыграться до 82 минуты, когда Ванат ударом с пенальти выровнял положение.

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Ничьей разошлись и Заря с казахским Актобе. Гладкий уже на 4 минуте открыл счет во встрече, однако экс-представитель УПЛ Виталий Балашов перевернул игру, оформив дубль через 4 минуты. Ситуацию спас Овусу, результативно завершившему атаку на 52 минуте.

А вот Александрия потерпела неудачу в игре с польским Заглембе. Подлински и Пиенко к 23 минуте оформили комфортное преимущество для поляков. Кожушко отыграл один мяч перед перерывом, однако большего украинская команда не смогла добиться.

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