В прошлом сезоне Бадибанга был одним из лидеров Черноморца. Руководство очень хотело его сохранить. Переговоры продолжались почти месяц и были сложными – прежде всего из-за долгов, но игрок таки согласился.

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Оставалось только ратифицировать соглашение. Однако, по информации ТаТоТаке, одесситы не поставили подпись под готовым контрактом и уже сообщили игроку, что не рассчитывают на него. После этого Бадибанга транзитом через Кишинев отправился на родину.

К слову, в прошлом сезоне УПЛ Зиги провел 23 матча, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста. Кроме того, Бадибанга установил рекорд – был самым возрастным легионером чемпионата Украины 2023/24, на момент последней игры ему было 32 года и 181 день.

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