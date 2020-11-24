Одесский клуб получил 17 положительных результатов тестов на COVID-19, информирует официальный сайт Черноморца.

Фанаты Волыни были задержаны полицией после матча против Вереса – грубое поведение правоохранителей

В связи с массовой вспышкой ПФЛ приняла решение перенести поединок 15-го тура против Волыни на неопределенный срок. Этот матч был запланирован на 25 ноября.

Заметим, что одесситы возглавляют турнирную таблицу Первой лиги с 28-ю очками, лучане идут шестыми, отставая от лидеров на 7 пунктов.

Первая лига: Черноморец выиграл центральный матч дня и укрепил лидерство, Верес одолел Волынь и поднялся в топ-3