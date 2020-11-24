Черноморец сообщил о 17 случаях инфицирования COVID-19 – матч Первой лиги перенесен
20:39 - Читати українською
Коронавирус продолжает атаковать украинские клубы. Очередной жертвой стал одесский Черноморец.
Матч отменен
Одесский клуб получил 17 положительных результатов тестов на COVID-19, информирует официальный сайт Черноморца.
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В связи с массовой вспышкой ПФЛ приняла решение перенести поединок 15-го тура против Волыни на неопределенный срок. Этот матч был запланирован на 25 ноября.
Заметим, что одесситы возглавляют турнирную таблицу Первой лиги с 28-ю очками, лучане идут шестыми, отставая от лидеров на 7 пунктов.
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