"Решение не секретно. Чтобы увидеть его результат, не надо ждать 2-3 недели. Черноморец собирает команду с министров обороны стран, которые помогали и помогают нам уничтожать ворота. В Германии министр обороны Украины Алексей Резников вручил черно-синие футболки еще трем своим коллегам: министру обороны Литвы Арвидасу Анушаускасу, министру обороны Швеции Полу Цонсону и министру обороны Испании Маргарите Роблес.

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С учетом г-на Алексея оборонные ведомства своих стран возглавляют семь "моряков" – это министры, которые в разное время были на нашем стадионе, посетили музей клуба и хозяйственную раздевалку. Набор в сборную продолжается. А пока можем сообщить, что играть этот созыв Черноморца будет по той же схеме, что и привычная команда: 4-3-3.

Во время оборонной фазы тройка центральных полузащитников будет выполнять функции опорников-разрушителей. Все как в реальной жизни. Во время наступления два центрхава превращаются в инсайдов, которые будут активно помогать вингерам. Также участие в атакующих действиях будут принимать крайние защитники – будут действовать как опасные латерали. Ни один соперник с таким атакующим потенциалом не справится", – написала пресс-служба одесситов.

Министр обороны Украины сразу же отреагировал на креатив "моряков". "Мне очень нравится этот проект с украинским футбольным клубом Черноморец! Мы подписали несколько достойных игроков на этот футбольный сезон. Есть жесткие требования: вы должны быть достаточно храбрыми, чтобы посетить Одессу, и преданными победе Украины в войне.

Если вы министр обороны, это будет преимуществом. В этот раз я буду играть вратарем. Дорогие друзья-министры, круто быть с вами в одной команде мечты. Спасибо за вашу преданность и поддержку", – написал Резников в Twitter.

I love this project with Ukrainian FC "Chornomorets"!



We have signed up some decent players for this football season. There are tough requirements: you must be brave enough to have visited Odesa, and you are committed to Ukraine's victory in the war. If you happen to be a… pic.twitter.com/orIuLHAWld — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 23, 2023

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