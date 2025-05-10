В спасение одесситов в УПЛ уже никто не верил, ведь от зоны переходных матчей Черноморец отставал на 5 очков – а в двух последних турах надо было встретиться с Динамо и Александрией. Ворскла же в случае победы над “моряками” догнала бы ЛНЗ и Колос, которые расположились прямо над зоной плей-офф за выживание.

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Полтавчане проводили последнюю домашку, но порадовать собственных фанов опасными моментами в первом тайме не удавалось. Так, команда имела 4:1 по ударам до 43-й минуты, однако их острота оказалась нулевой. Тем не менее, хозяева были вознаграждены за общую активность, забив на 44-й.

Его откровенно подарили "моряки". Скиба выбил мяч у Салабая, а Жаржу проиграл Ндукве борьбу за отскок. Рудько в этот же миг вышел далеко за пределы штрафной – нападающий ворсклян тут же его перебросил. 1:0! Именно с этим счетом команды отправились отдыхать.

Черноморец проснулся в начале второго тайма, создав ряд топ-моментов. До 67-й минуты полтавчан дважды спасал каркас ворот (после кросса и удара Мустафаева), а Когут опасно пробивал с 15-ти и 20-ти метров – один выстрел прошел мимо ближней девятки, а другой парировал Исенко. Впрочем, после этой вспышки активности гости надолго перестали обострять.

В последние полчаса Ворскла пыталась засушить игру. Подопечные Юрия Максимова не имели даже намеков на добивание Черноморца. Исключением стал эпизод на 52-й минуте, когда Ворскла вылетала 4-в-2 – впрочем, в решающий момент Салабай потерял мяч в штрафной. Фантастический подкат с отбором выполнил Ракицкий.

Казалось, что Ворскла все же победит, однако команда Александра Кучера смогла наказать "зелено-белых". На 77-й минуте Хобленко сравнял счет, пробив головой после навеса Бутко.

На 82-й же Ракицкий подал со штрафного на Скибу, а тот выполнил скидку на дальнюю штангу – Жаржу замкнул ее почти без сопротивления. 1:2! Шок.

Ворскла так и не отыгралась, несмотря на бешеную навалу в компенсированное время. Финальный свисток зафиксировал победу Черноморца. Одесситы поднялись на предпоследнюю позицию в турнирной таблице, а в зону переходных матчей им не хватает всего два зачетных балла. Ворскла осталась в трех очках от выхода из зоны плей-офф.

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