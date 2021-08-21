Уже на десятой минуте одесситы остались в меньшинстве. Билошевский наступил на ногу Патрику, и Денис Шурман после просмотра повтора показал хавбеку "моряков" прямую красную карточку. Шахтер вышел вперед благодаря усилиям Судакова. "Горняки" организовали быструю комбинацию, которую завершил молодой игрок ударом в нижний угол. Тот же Патрик успел удвоить преимущество гостей перед свистком на перерыв.

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Шахтер проводил второй тайм в эконом-режиме, но разгром таки состоялся. На последних минутах Манор Соломон обработал передачу и сразу пробил в дальний угол – 0:3.