Черноморец – Шахтер: анонс матча УПЛ

Черноморец принимает донецкий Шахтер в рамках 20-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Черноморец – Шахтер

2 марта, 17:00, Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Черноморец подходит к матчу против Шахтера в хорошем настроении. Прошлый тур принёс одесситам сенсационную победу над Львовом (0:1), в которой лишь некоторая слепота арбитров не позволила Гошкодере оформить дубль в ворота "горожан". Команда Ангела Червенкова поразила своей заведённостью, несколько улучшив свои перспективы в борьбе за выход из зоны переходных матчей.

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Далеко идущие выводы из-за победы во Львове, конечно же, делать рано, но в первом круге Черноморец тоже стартовал с положительных результатов. К шестому туру "моряки" шли на четвёртом месте, отобрав очки у Зари и Динамо, так что футболистам Шахтера нельзя расслабляться в Одессе. Местная команда легко обыграть себя не даст.

Предыдущий матч. 23.09.2018. 9-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Шахтер – Черноморец – 3:0

Голы: Мораес, 57, Трубочкин (автогол), 59, Тайсон, 82

Шахтер в прошлом туре победил Александрию (2:0), но полностью довольным результатом Паулу Фонсека быть не мог. В атаке "горняки" сыграли на своём уровне, хотя реализация оставляла желать лучшего – в частности, Марлос не забил пенальти. Самой большой проблемой стала оборона: соперник раз за разом выигрывал подборы, а ужасные ошибки и обрезки защитников приводили к выходам один на один с Пятовым. Донеччан спасало только низкое индивидуальное мастерство "желто-черных".

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Системные проблемы в задней линии стали хорошим фундаментом для различных слухов. Говорят, что дни Фонсеки в Украине уже подходят к концу и в следующем сезоне Шахтер возглавит Луческу – только не Мирча, а его сын Разван. Дыма без огня не бывает, поэтому португальцу нужна очень уверенная победа над Черноморцем.

Статистика противостояния Черноморца против Шахтера

Всего: 57 матчей, 8 побед Черноморца, 7 ничьих, 42 победы Шахтера. Разница мячей – 32:115.

В Премьер-лиге: 49 матчей (+7, = 7, -35, 28:100)

Кадровая ситуация

Черноморец не может рассчитывать на помощь Руслана Бабенко и Владимира Коваля, которые в прошлом туре перебрали карточек. Под вопросом остаётся участие Ивана Трубочкина, травмированного на сборах, а вот Дмитрий Леонов точно не появится на поле – по обоюдному согласию "моряки" разорвали с ним контракт.

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Шахтер отправился в Одессу без зимнего новичка Валерия Бондаренко, который, похоже, ещё не до конца восстановился от повреждения, полученного на сборах. Также залечивает травму Богдан Бутко, который вернётся к тренировкам уже на следующей неделе. Кроме того, в заявку не попали Веллингтон Нем и вингер Тете, за которого Гремио выторговал 15 млн евро.

"Изюминки" матча:

– Шахтер не пропускает голов от одесского клуба в течение 382-х минут

– Безвыигрышная домашняя серия "моряков" против "горняков" в УПЛ составляет 14 матчей (4 ничьи и 10 поражений)

– Шахтер может добыть 90-ю победу во всех турнирах при Паулу Фонсеке, а Черноморец – потерпеть 90-е домашнее поражение в чемпионатах.

Ориентировочные составы на матч Черноморец – Шахтер

Черноморец: Литовченко – Рыжук, Грачев, Мищенко, Голиков – Мусолитин, Морозенко – Чорний, Гошкодеря, Танчик – Аржанов

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Соломон, Тайсон – Мораес

Прогноз Футбол 24 – 0:2

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В первом круге Черноморец хотя и был разгромлен Шахтером, но первый тайм отстоял на "ноль". Одесситы в подавляющем количестве матчей чемпионата бились до конца, но пока им рано тягаться с грандами. "Горняки" должны одержать уверенную победу.