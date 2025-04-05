УПЛ, 23-й тур

Черноморец – ЛНЗ Черкассы 1:0

Гол: Скиба, 17

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Подопечные Александра Кучера после разгрома от Карпат в прошлом туре подходили к матчу с ЛНЗ очень сконцентрированными. Добавляло ажиотажа матчу противостояние Григорчука своей бывшей команде, с которой опытный наставник в прошлом добился немало успехов в УПЛ и еврокубках.

Одесситы активно начали первый тайм, но из-за травмы потеряли Лацабидзе. Вместо него на поле вышел Шпорн. Стартовый натиск хозяев усиливался и уже на 17-й минуте Ракицкий отметился первым ассистом после возвращения в украинский футбол. Опытный защитник подал на Скибу и тот открыл счет – 1:0.

Второй тайм был более спокойным в исполнении команд. Игроки Черноморца старались не допустить ошибок, как уже случилось в игре с Карпатами. На 66-й минуте Ракицкий ушел с поля после удивительного матча и вместо него вышел Раян Карлос.

Подопечные Григорчука пытались отыграться в концовке матча, но все старания команды были тщетными.

В итоге команда Александра Кучера добыла 3 очень важных очка для "моряков" в борьбе за выживание в УПЛ. Черноморец благодаря этому поднялся со дна таблицы и занимает теперь 15 место. Черкасский ЛНЗ после поражения остался на 10 позиции в чемпионате.

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