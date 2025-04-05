Черноморец сенсационно одолел экс-команду Григорчука – ассист Ракицкого принес Кучеру первую победу после камбэка в УПЛ
В поединке 23-го тура чемпионата Украины Черноморец переиграл ЛНЗ (1:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".
УПЛ, 23-й тур
Черноморец – ЛНЗ Черкассы 1:0
Гол: Скиба, 17
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Подопечные Александра Кучера после разгрома от Карпат в прошлом туре подходили к матчу с ЛНЗ очень сконцентрированными. Добавляло ажиотажа матчу противостояние Григорчука своей бывшей команде, с которой опытный наставник в прошлом добился немало успехов в УПЛ и еврокубках.
Одесситы активно начали первый тайм, но из-за травмы потеряли Лацабидзе. Вместо него на поле вышел Шпорн. Стартовый натиск хозяев усиливался и уже на 17-й минуте Ракицкий отметился первым ассистом после возвращения в украинский футбол. Опытный защитник подал на Скибу и тот открыл счет – 1:0.
Второй тайм был более спокойным в исполнении команд. Игроки Черноморца старались не допустить ошибок, как уже случилось в игре с Карпатами. На 66-й минуте Ракицкий ушел с поля после удивительного матча и вместо него вышел Раян Карлос.
Подопечные Григорчука пытались отыграться в концовке матча, но все старания команды были тщетными.
В итоге команда Александра Кучера добыла 3 очень важных очка для "моряков" в борьбе за выживание в УПЛ. Черноморец благодаря этому поднялся со дна таблицы и занимает теперь 15 место. Черкасский ЛНЗ после поражения остался на 10 позиции в чемпионате.
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