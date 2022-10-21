"Атмосфера рабочая, все нормально. Просто все футболисты понимают, что мы действительно не заслуживаем того, что у нас происходит.

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Неприятная ситуация, скажем так. Мы сами для себя ее создали. Полагаю, что ближайший матч должны выиграть, мы можем это сделать.

А так, чтобы атмосфера была ужасная или чтобы царил негатив – нет. Все ребята понимают, что мы действительно должны выигрывать, у нас все для этого есть. Тем более что тренеры нас также во всем поддерживают, как и мы их. Не скажу, что у нас сейчас хаос или большая проблема просто нужно перетерпеть и поверить в себя. Мы же не играем в бей-беги, стараемся играть именно в футбол", – сказал Селин в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, после 7-ми туров Черноморец идет в турнирной таблице УПЛ последним, имея в активе всего два пункта (две ничьи и пять поражений). Улучшить ситуацию "моряки" смогут уже в понедельник, 24 октября, в матче с Колосом.

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