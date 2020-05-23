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Черноморец разорвал контракты с воспитанниками Шахтера и Динамо

20:05 4 Читати українською
Черноморец разорвал контракты с воспитанниками Шахтера и Динамо
Денис Норенков (справа) / Сайт Черноморца

Черноморец вынужден проводить серьезную чистку состава в условиях сложной финансовой ситуации.

Хавбеки Алексей Зинкевич и Денис Норенков покинули клуб, информирует официальный сайт одесситов.

Ковальцу в Черноморце будет помогать экс-форвард сборной Украины

Контракты расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Норенков является воспитанником Динамо, в сезоне 2019/20 он провел за Чорномрець три матча, в которых забил два мяча. Зинкевич учился в академии другого украинского гранда – Шахтера. Полузащитник перешел из Агробизнеса в Черноморец в январе, однако так и не сыграл ни одного официального матча за одесситов.

Напомним, недавно "моряки" назначили Сергея Ковальца на пост главного тренера команды.

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Трансферы Денис Норенков Денис Норенков Олексій Зінкевич Олексій Зінкевич Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Черноморец Черноморец Первая лига
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