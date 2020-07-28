Черноморец расписал с Балканами шальную ничью в одесском дерби

Первая лига, 27 тур

Черноморец – Балканы – 2:2

Голы: Сикорский, 14, Юречко, 90, (аг) – Фаюк, 17, Болокан, 84

Хозяева захватили инициативу со старта и смогли открыть счет уже на 14 минуте. Игорь Сикорский с нескольких метров добил мяч в сетку после мощного удара партнера и сейва голкипера Балкан. Счастье Черноморца длилось недолго – Зубейко сыграл рукой в собственной штрафной, а Фаюк четко реализовал пенальти.

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Второй тайм был не менее ярким, но надежная игра вратарей и промахи атаки долго не позволяли счету измениться. Все решилось за 10 минут до финального свистка. Болокан легко разобрался с обороной Черноморца и сильным ударом прошил руки Паламарчука. Казалось, что Балканы вырвут сенсационную победу, но все испортил Юречко, который неуклюже срезал мяч в собственные ворота – 2:2.

Ничья позволила гостям немного оторваться от зоны вылета, а Черноморец продолжает идти в середине таблицы – 10 строчка.

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