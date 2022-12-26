Черноморец простился с группой футболистов еще до наступления 2023 года.

Контракт 21-летнего полузащитника Ивана Литвиненко разорван досрочно, информирует официальный сайт одесситов.

Бюджет Черноморца пострадал только от изменения курса гривны – клуб планирует усиление, 2 игрока уже ушли

Черноморец только летом подписал экс-игрока Руха на правах свободного агента. Впрочем, Литвиненко получил мало времени на поле – всего 15 минут в ужасном матче 8 тура УПЛ против Зари (0:4). После Петько и Суханова это уже третий игрок, покинувший "моряков" за последние 10 дней. Вице-президент клуба Владимир Генинсон анонсировал уход минимум 6 футболистов во время зимнего перерыва.

Напомним, команда Романа Григорчука идет на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в активе 11 зачетных баллов и опережая Львов на 2 пункта.

"Я там нормально поплавав у болоті": мріяв про Реал, дебютував у 30 років, кава з Шуховцевим, гол на 75 секунді