Роман Григорчук готов продолжить работу с командой, от которой руководство ожидает борьбы за еврокубки, сообщает Tribuna.

Григорчук отреагировал на вероятность возглавить Шахтер

Проблему массового ухода легионеров "моряки" пытаются решить за счет Десны. Сразу 5 бывших игроков черниговцев находятся на просмотре и, скорее всего, подпишут контракты. В основном речь идет о линии полузащиты, где Черноморец понес наибольшие кадровые потери.

Источник добавляет, что 10 июня команда собирается в Одессе, но задерживаться там не будет и 12-го поедет тренироваться на запад Украины. В Черноморце рассчитывают, что чемпионат возобновится 20 августа и будет проводиться в Украине.

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