Полузащитник Черноморца Реальдо Фили больше не будет выступать за одесский клуб.

Черноморец в своем Telegram-канале сообщил, что клуб завершил соглашение с албанцем Реальдо Фили.

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Интересно, что хавбек только летом этого года присоединился к "морякам" – не помешала даже война в Украине.

За это время Фили успел сыграть за Черноморец в 6 матчах в чемпионате, однако не отличался результативными действиями.

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