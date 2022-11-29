Черноморец прекратил сотрудничество с легионером
13:29 - Читати українською
Полузащитник Черноморца Реальдо Фили больше не будет выступать за одесский клуб.
Черноморец в своем Telegram-канале сообщил, что клуб завершил соглашение с албанцем Реальдо Фили.
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Интересно, что хавбек только летом этого года присоединился к "морякам" – не помешала даже война в Украине.
За это время Фили успел сыграть за Черноморец в 6 матчах в чемпионате, однако не отличался результативными действиями.
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