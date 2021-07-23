Одесский клуб готовится к возвращению в элиту украинского футбола.

Черноморец в коллаборации с брендом спортивной одежды Kelme разработал два комплекта формы на сезон 2021/22.

Цитаишвили получил травму после перехода в Черноморец – названы сроки восстановления

Домашний вариант экипировки выполнен в традиционных сине-черных цветах, выездная форма будет белой. Спонсором одесской команды стала букмекерская контора Parimatch.

Уже 25 июля Черноморец официально стартует в УПЛ в выездном матче против черниговской Десны, стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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