Полузащитник Черноморца Йон Шпорн, вероятнее всего, не поможет команде в решающих матчах УПЛ 2024/25.

Шпорн получил повреждение еще на 2-й минуте матча 23-го тура УПЛ против ЛНЗ. По информации Sport.ua, у словенца диагностировали отрыв боковой связки коленного сустава.

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Отмечается, что на залечивание травмы понадобится от 6-ти до 8-ми недель. В лучшем случае Шпорн сможет сыграть против Александрии лишь в последнем туре чемпионата (запланирован на 24 мая). Вероятнее всего, для Йона этот сезон уже завершен.

К слову, Шпорн провел за Черноморец во всех соревнованиях 16 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает словенца в 500 тысяч евро.

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