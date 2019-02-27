Черноморец попрощался с Леоновым и близок к подписанию исландского нападающего

Полузащитник Черноморца Дмитрий Леонов покинул клуб. В свою очередь одесситы могут усилиться исландским нападающим Арни Вильхьяльмссоном.

Дмитрий Леонов больше не является игроком Черноморца. 30-летний полузащитник договорился с клубом о досрочном прекращении сотрудничества по взаимному согласию, сообщает официальный сайт "моряков".

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Леонов присоединился к Черноморцу летом 2018 года и провел в составе команды 11 матчей в УПЛ 2018/19. Результативными действиями не отличался.

Кроме того, как стало известно, в расположение одесской команде находится исландец Арни Вильхьяльмссон. 24-летний форвард польской Термалики проходит медосмотр, информирует Динамомания.

В случае успешного медобследования Вильхьяльмссон перейдет в одесский клуб на правах аренды и станет первым исландцем в истории УПЛ.

Форвард провел 1 поединок за национальную сборную Исландии, а ранее защищал цвета своей страны в командах младших возрастов.

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