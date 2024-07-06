Как сообщалось ранее, Черноморец на должность главного тренера рассматривал сразу трех кандидатов – Александра Бабича, Сергея Ковальца и Юрия Калитвинцева.

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По информации UA-Футбол, руководство одесситов уже провело переговоры с Бабичем и получило отказ. Наставник болгарского Пирина (который по итогам прошлого сезона вылетел во второй дивизион) не против вернуться в Украину, однако не хочет работать в Черноморце.

Отмечается, что теперь "моряки" добавили в список претендентов еще одного кандидата – Вячеслава Шевчука. 45-летний специалист ранее тренировал донецкий Олимпик, затем работал в структуре Вереса, а ныне является генеральным менеджером Руха. Первые контакты по потенциальному сотрудничеству между Черноморцем и Шевчуком уже состоялись.

Напомним, по итогам прошлого сезона Черноморец занял в турнирной таблице УПЛ двенадцатую строчку.

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