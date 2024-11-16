Украинские клубы провели в международную паузу несколько товарищеских матчей. Результат и обзор игр – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Колос – Заря – 1:0

Гол: Безбородько, 104

Оболонь – Черноморец 1:5

Голы: Суханов 90 – Билошевский 17, Ермаков 51, Янаков 61, Жаржу 69, Хромей

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Колос встречался с Зарей в контрольном матче. За 90 минут игры ни одна команда не смогла отличиться, поэтому победителя определяли в добавленное время. Безбородько сумел оформить гол на 104 минуте и принести Колосу победу.

Черноморец выдал шоу в игре против Оболони. Оборона "пивоваров" в матче потерпела фиаско. Несколько ошибок защитников привели к разгрому. После перерыва киевляне вообще не могли удержать одесситов. Гол престижа удалось забить. На 90-й минуте отличился Суханов. К слову, команды играли 4 тайма по 35 минут.

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