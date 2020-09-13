Одесский Черноморец подписал двух новых футболистов. В частности, новичками команды Сергея Ковальца стали защитник Василий Прийма и форвард Олег Кожушко. В матче второго тура Первой лиги против Горняк-Спорта (1:1) последний вышел на поле с первых минут, а Прийма просидел весь матч на скамейке запасных.

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Напомним, последним клубом Кожушко был Колос, которому он помог впервые в истории выйти в квалификацию Лиги Европы. Прийма, который в свое время попробовал себя в Серии А за Фрозиноне, с февраля 2020 года выступал за Карпаты, куда перешел из солигорского Шахтера.

К слову, Черноморец после двух туров занимает в турнирной таблице Первой лиги третье место, набрав четыре очка.

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