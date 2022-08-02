Полузащитник Владислав Наумец перешел в Черноморец, сообщает пресс-служба одесского клуба.

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Сроки и условия контракта с 23-летним вингером не разглашаются. Известно лишь, что в команду Романа Григорчука уже 14-й новичок перешел в статусе свободного агента.

Напомним, Наумец – воспитанник Динамо. В сентябре 2018 года перешел в греческую Янину, за которую выступал в течение 3 сезонов. С сентября 2021-го находился без клуба. Лишь в феврале следующего года подписал соглашение с Минаем, однако так и не успел дебютировать за закарпатцев из-за начала войны. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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