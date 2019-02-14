Черноморец подписал Василия Павлова – это первый россиянин в УПЛ за последние 5 лет

Нападающий Василий Павлов стал игроком одесского Черноморца.

Черноморец подписал контракт с российским нападающим Василием Павловым, об этом сообщает официальный сайт "моряков". Детали и сроки контракта не сообщаются.

Черноморец планирует подписать центрального нападающего, – Червенков

Ранее Павлов выступал за молдавскую Дачию, российские Химки, Армавир и еще ряд клубов. Последней командой 28-летнего нападающего был латвийский Вентспилс.

Генеральный директор Черноморца рассказал, рассматривается ли возможность продажи клуба

К слову, Павлов стал первым россиянином в УПЛ за последние 5 лет. Последний раз представители России выступали в элитном дивизионе Украины в сезоне 2013/2014.