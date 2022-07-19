Черноморец на своем официальном сайте объявил о подписании 20-летнего хавбека.

Черноморец "обвинил" Барселону в плагиате – "моряки" продемонстрировали фотодоказательство

Предыдущим клубом универсального игрока был Мариуполь. В прошлом сезоне Плакса начал регулярно выходить за первую команду азовцев – 5 матчей, один ассист. Впрочем, война чуть не разрушила карьеру и жизнь молодого полузащитника. Он провел несколько недель в нищете разрушенного и оккупированного Мариуполя. К счастью, Родиону удалось вырваться и вернуться в футбол.

Напомним, Мариуполь вынужден пропускать следующий сезон УПЛ, а вот Черноморец под руководством Романа Григорчука активно готовится к соревнованиям.

"Їли по три цукерки на день, мали 20 мандаринів": зникнути у Маріуполі на місяць і вижити – історія Родіона Плакси