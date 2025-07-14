Пресс-служба "моряков" сообщила о подписании форвардов Владислава Кулача и Евгения Рязанцева, полузащитников Александра Скляра и Максима Лопыренка, а также защитников Ростислава Русина и Никиты Степового.

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Последним клубом Кулача и Скляра была полтавская Ворскла, с которой футболисты вылетели в Первую лигу Украины. В сезоне 2020/21 Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром украинской Премьер-лиги, забив 15 мячей.

Евгений Рязанцев является воспитанником киевского Динамо, Нападающий выступал за вторую команду Понферрадины в Испании и Минай. Ростислав Русин прошел юношескую структуру Шахтера, Ранее играл за Рух, Металлист 1925, С лета 2024 года игрок был свободным агентом. Максим Лопыренок известен по выступлениям за СК Днепр-1, также он выступал за Минай, ЛНЗ и Буковину. Никита Степовой является воспитанником одесской Пальмиры.

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