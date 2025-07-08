Черноморец официально объявил о подписании контрактов с пятью игроками.

Экс-звезда Черноморца официально присоединился к новичку УПЛ

К команде присоединились защитники Тимофей Сухарь и Юрий Романюк, а также было продлено сотрудничество с вратарями Яном Вечным и Максимом Набитом и полузащитником Богданом Билошевским.

Сухарь ранее защищал цвета Колоса, Карпат, Зари и ряда других клубов, в том числе зарубежной Петржалки. Романюк перед переходом к одесситам играл в составе Прикарпатья, а также успел побывать в СК Днепр-1, Рухе, Волыни и других командах.

Вечный, Билошевский и Набит уже имели опыт выступлений за клуб и остаются в Одессе еще на определенное время. Подробности новых соглашений традиционно не разглашаются.

К слову, по итогам сезона 2024/25 Черноморец занял последнее, 16-е место турнирной таблицы УПЛ и вылетел в Первую лигу.

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