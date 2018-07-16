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Черноморец подписал Грачева

17 июля 06:00 9 Читати українською
Черноморец подписал Грачева
Глеб Грачев / фото ФК Черноморец

Одесский Черноморец усилился полузащитником Глебом Грачевым.

Хавбек Глеб Грачев стал игроком Черноморца, информирует официальный сайт одесского клуба.

Детали контракта не разглашаются. Последним клубом 21-летнего полузащитника был Феникс (экс-Сталь), в составе которого Грачев провел 25 матчей в сезоне 2017/18.

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К слову, ранее Черноморец уже подписал 3-х игроков.

Напомним, по итогам сезона Черноморец вылетел из УПЛ, уступив в переходных матчах Полтаве, однако впоследствии одесский клуб вернули в элиту. Одесситы в УПЛ заменили именно Полтаву, которая неожиданно снялась с соревнований и объявила о роспуске команды.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Глеб Грачев Глеб Грачев Черноморец Черноморец Сталь Сталь
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