"Моряки" подхватили инициативу криворожцев и выразили свое отношение к агрессии со стороны России.

Черноморец стал очередным клубом, принявшим участие в патриотическом флешмобе, инициированном представителем Первой лиги – Кривбассом.

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Одесситы вслед за Ингульцем, сменили в соцсетях свои клубные цвета на сине-желтые.

"Независимо от того, какие клубные цвета мы защищаем на футбольном поле, мы все являемся украинцами. И в нашей ДНК присутствуют два важнейших цвета, это цвета государственного флага – синий и желтый. Поэтому сегодня Ингулец поддерживает инициативу Кривбасса и меняет свои традиционные клубные цвета на сине-желтые. Призываем все клубы подхватить эту инициативу. Давайте поддержим нашу страну в это сложное время. Слава Украине", – говорится в заявлении Ингульца.

Напомним, Черноморец и Ингулец будут начинать вторую часть сезона УПЛ с 13-го и 14-го места соответственно. Одесситы в первом матче 27 февраля будут принимать Мариуполь, а петровцы на выезде на день ​​раньше встретятся с Динамо.

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