Вице-президент Черноморца Владимир Генинсон рассказал о планах одесского клуба на зимнюю паузу и кадровой ситуации в команде.

"Планируется проведение трех сборов. С 10 по 15 января – в Одессе, с 16 января по 13 февраля – в Турции, с 20 февраля до возобновления чемпионата – в Одессе. Мы не будем участвовать в турнирах, но планируем 6 спаррингов с европейскими командами. Это клубы из Болгарии, Дании и Косово.

Клубам УПЛ разрешили проводить сборы за границей, – источник

Среди кадровых потерь: ушли Петько, Суханов, Литвиненко, Кравченко и Бобко. Относительно новых футболистов будем сообщать по мере подписания контрактов. Пока ищем опорного полузащитника. Наша задача на второй круг – занять место в десятке УПЛ. Что касается Кубка Украины и его возможного проведения весной, то будет дело – будем думать", – поделился Генинсон в комментарии "Український футбол".

Добавим, что Черноморец занимает предпоследнюю строчку в таблице УПЛ, набрав 11 очков за 15 туров.

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