Черноморец перестрелял Прикарпатье в суперматче с двумя удалениями

В матче 6 тура Первой лиги Черноморец дома переиграл Прикарпатье и прервал неутешительную статистику, состоящая из трех поражений подряд.

Первая лига, 6 тур

Черноморец – Прикарпатье – 3:2

Голы: Танчик, 3, Аржанов, 45+2, Ярошенко, 69 – Дитько, 56, Оринчак, 62

Удаление: Войтиховский, 79 – Бочкур, 88

"Кто-то не хочет, чтобы Черноморец выглядел хорошо", – Червенков обвинил арбитров в работе против его команды

Поединки Черноморца в Первой лиге продолжают радовать болельщиков невероятным зрелищем. После драматического поражения от Волыни (2:3), где одесситы потеряли двух игроков после удалений, а Червенков дал огненную пресс-конференцию, они принимали дома Прикарпатье.

Черноморец был решительно настроен прервать свою серию из трех подряд поражений, и уже на 3-й минуте Владимир Танчик открыл счет, а перед самым перерывом Аржанов удвоил преимущество хозяев. Казалось бы, что при игровом преимуществе и комфортном счете на табло "моряки" своего не упустят. Однако, команда из Ивано-Франковска едва не сотворила чудо, шокировав хозяев в течение 6 минут, но Константин Ярошенко все же вырвал 3 очка для Черноморца.

Под конец встречи команды отметились грубыми действиями, в результате чего арбитр удалил по одному игроку у каждого из коллективов.