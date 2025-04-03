Кроме Хусрава Тоирова, еще трое футболистов одесского клуба были переведены в юношескую команду.

Арендованный у Полесья полузащитник Богдан Панчишин, грузинский опорник Гиорги Робакидзе и панамский хавбек Анель Райс были отправлены в дубль Черноморца, сообщает Telegram-канал INSIDE UPL.

Легионера Шахтера перевели в дубль клуба УПЛ после смены тренера

Ранее стало известно, что в юношескую команду "моряков" попал арендованный у Шахтера вингер Хусрав Тоиров. Панчишин еще не успел дебютировать за первую команду Черноморца, Робакидзе, которого пригласил уже уволенный тренер Бабич сыграл 2 матча, а Райс уже дебютировал за юношескую команду клуба

Напомним, сейчас одесситы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе подопечных Александра Кучера 15 очков.

Карпаты сокрушили Черноморец в дебютном матче Кучера – хет-трик Бруниньо, камбэк Ракицкого, "моряки" идут на дно