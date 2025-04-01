Таджикский полузащитник Шахтера Хусрав Тоиров, который на правах аренды выступает за Черноморец, был отправлен в юношескую команду "моряков".

20-летний вингер, который только зимой присоединился к Черноморцу был переведен во вторую команду одесситов, сообщает Sport.ua.

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Напомним, Хусрав Тоиров перешел в донецкий Шахтер в марте 2023 года. В составе "горняков" таджик закрепиться не сумел, в 2024 году выступал на правах аренды за казахстанский Атырау. В прошлом году игрок попал в скандал – поставил лайк под постом в Instagram о победе России над Сербией (4:0) в товарищеском матче, из-за чего был оштрафован клубом.

В нынешнем сезоне арендованный у Шахтера футболист успел провести два матча за Черноморец – против Левого берега и Полесья, в общей сложности провел на поле 35 минут. Сейчас одесский клуб занимает 16-е место в турнирной таблице УПЛ с 15-ю набранными очками.

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