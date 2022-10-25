В письме, адресованном исполнительному директору УПЛ Евгению Дикому и гендиректору СК Днепр-1, одесский клуб отметил, что не имеет возможности перенести игру 10-го тура Премьер-лиги. Матч намечен на воскресенье, 30 октября, а в четверг СК Днепр-1 сыграет поединок Лиги конференций против Аполлона.

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Черноморец указывает, что понимает ситуацию и всегда готов идти навстречу клубам, представляющим Украину в еврокубках. Но из-за обострения российской агрессии и нанесения ракетных ударов по Киеву ранее уже перенесли поединок 7-го тура Черноморец – Кривбасс. Эта игра состоится 2 декабря.

В связи с этим у Черноморца нет возможности перенести еще одну игру на более поздний срок, указано в заявлении одесского клуба.

Напомним, СК Днепр-1 возглавляет турнирную таблицу УПЛ, набрав 22 очка в 8-ми матчах. В активе Черноморца всего 3 пункта и последняя ступенька.

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