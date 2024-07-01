Одесский клуб понемногу приходит в себя после внезапных изменений на тренерском мостике команды.

После ухода из Черноморца Романа Григорчука, команду покинули еще два его ассистента – Михаил Савка и Степан Матвеев.

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По информации Sport.ua, первый из них еще по завершении сезона-2023/24 решил приостановить свою тренерскую деятельность и вернулся в родную Ивано-Франковщину. Второй тренировал одесскую команду в течение пяти дней – с момента выхода из отпуска до завершения срока своего контракта (30 июня).

До появления нового главного тренера в Черноморце занятия будет проводить приглашенный в команду на тренерскую роль ее бывший игрок Сергей Политыло.

Напомним, по итогам прошлого сезона "моряки" заняли в турнирной таблице УПЛ двенадцатую строчку.

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