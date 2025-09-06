Венесуэльский форвард Полесья Луифер Эрнандес продолжит карьеру в Черноморце, сообщает официальный сайт "моряков".

Сроки и условия перехода не разглашаются. За одесскую команду Луифер будет играть под номером 90.

Напомним, Эрнандес перебрался в Украину в марте 2024 года из венесуэльского Пуэрто-Кабельо, став за 1 млн евро игроком Полесья. В феврале 2025-го житомирцы отдали его в аренду эквадорскому Винотинто. Летом Луифер вернулся в Полесье.

Всего за "волков" Эрнандес сыграл 20 матчей, в которых отметился 5 голами. В чемпионате Эквадора забил 1 мяч в 5-ти поединках. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

К слову, Черноморец по итогам прошлого сезона покинул УПЛ и выступает в Первой лиге. После 4-х туров одесситы в турнирной таблице идут вторыми, имея в своем активе 10 очков.